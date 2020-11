Stein Harald Hansen

Av Vidar Sandberg og Nils Henrik Sjo

Nekrolog

Nå nettopp

Vår venn Stein Harald Hansen døde 5. oktober, nær 70 år gammel.

Han ble født i Espedalen og vokste opp på Espedalen fjellstue, hvor foreldrene var eiere og vertskap. Etter artium fra Gudbrandsdal landsgymnas ble han diplommarkedsøkonom ved Norges Markedshøyskole. General Motors og Forenede Annonsebyråer var starten på en innholdsrik karriere innen salg og markedsføring. Etter noen år i reklamebransjen gikk ferden til Tomten. Han hadde produktansvar for en rekke bestselgere.

I 1984 ble Stein Harald disponent og daglig leder for Astor, en sammenslutning av grossister som leverte til hoteller, restauranter og andre typer serveringsbedrifter. Her la han ned et betydelig arbeid i å samordne disse grossistenes innkjøp og markedsføring rettet mot det norske storhusholdningsmarkedet. Oppbyggingen av dette servicekontoret fikk etter hvert stor betydning for utviklingen av den norske serveringsnæringen. Astor var en viktig pådriver for utviklingen av produkter og spesialløsninger tilpasset storhusholdningenes særlige behov. Dette skapte et godt grunnlag for fremtidsrettede logistikkløsninger, som er en forutsetning for mindre utslipp og bedre bærekraft.

I 1992 ble Stein Harald markedsdirektør i Jensen & Co. Han hadde et særlig ansvar for selskapets satsing på serveringsmarkedet. Han fungerte også som adm.dir. i flere år. I 2008 gikk han til Marexim som markedsdirektør.

Stein Harald var i alle år svært interessert i idrett. Han deltok blant annet i Birkebeineren flere ganger. Han var en nysgjerrig, interessert og raus venn som huskes for sin lune humor og sitt engasjement på mange områder. Sammen med sin kjære Turid bød han jevnlig sine venner på hyggelig lag og utsøkte smaksopplevelser. Vi tenker i takknemlighet tilbake på mange gode, faglige samtaler og fine opplevelser vi hadde sammen.