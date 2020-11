Oddvar Bjærum

Av Jan Moksnes og Dag Nikolai Jenssen

Nekrolog

Nå nettopp

Vår gode venn og kollega Oddvar døde 10. november, 90 år gammel.

Oddvar var en av de ukjente pionerene i norsk oljevirksomhet. Norske ingeniører hadde utviklet Condeep-konseptet, en betongplattform for bruk i Nordsjøen til oljeboring, produksjon og oljelagring. Oddvar var prosjektleder for et av de første Condeep-prosjektene.