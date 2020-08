Nekrologer: Per Christian Wessel

Nekrolog

Nå nettopp

Av Gjert H. Agerup og Knut M. Røiri

Per Christian Wessel døde hjemme med familien 5. august. Han var født 14. mai 1934.

Per Christian vokste opp i en akademikerfamilie på Heggeli med søsteren Randi. Han gikk på Ullern gymnas og fikk svært mange gode venner. Etter militærtjeneste og praksis på Akers Mek. begynte han på maskinlinjen ved Stockholms Tekniska Institut. Senere ble han sivilingeniør ved Universitetet i Glasgow.

Lysten på nye opplevelser og videreutdanning gjorde at han reiste til New York. Der sto han en vakker dag på kaia uten jobb og bolig og med lite penger. Jobb fikk han imidlertid, men ble avskjediget på grunn av for gode kvalifikasjoner! Med ny jobb ble det ungkarsliv i Watertown i New York State.

I 1960 reiste han til Norge, og ting skjedde hurtig: Han giftet seg med Gro Hegnar, reiste til Stockholm og Institut for atomenergi. Familien begynte å ta form med to gutter, Nicolai og Christian. Tilbake i Norge kom Camilla til verden, og ny jobb ventet i Institutt for energiteknikk på Kjeller. Per Christians storhetstid som bedriftsleder startet da han ble headhuntet til Kværner Brug som overingeniør. I 1979 ble han utnevnt til direktør og daglig leder for en av Norges største industribedrifter med 1500 ansatte.

Hos Gro og Per Christian på Bygdøy opplevde vennene et svært gjestfritt hjem, og det samme gjaldt for hytta i Nordmarka. Her ble mange oss samlet, gjerne etter fine turer. Det ble også fantastiske fjellturer: i Jotunheimen, på Hardangervidda og i Rondane. Godt vennskap med diskusjoner og glede over å kunne møtes var typisk for våre fester og sammenkomster – ikke minst takket være ham.

Hjelpsomhet var en selvfølge for Per Christian, han var en person vi alltid kunne stole på. En hedersmann! Det er et stort savn at vi ikke har ham lenger.

Av Jarl H. Bibow

Min gode venn og det gode mennesket Per Christian Wessel døde 5. august, 86 år gammel.

Det er med sorg alle hans venner, og dem er det mange av, har mottatt det triste budskapet, som dessverre ikke kom overraskende. Vi i Gutteklubben Grei har møttes hver torsdag gjennom mange år. Vi har sett hvordan han over lang tid ble stadig svakere, noe som plaget oss alle. Han var meget kunnskapsrik og fulgte godt med gjennom massemediene. Han var derfor en stimulerende og krevende diskusjonspartner.

Per Christian var utdannet sivilingeniør og en helstøpt personlighet! Ikke bare hadde han stor suksess som næringslivsleder, hvor han endte sin karriere som en av topplederne i Kværner, men har var også en god familiefar og vennen som stilte opp hvis noen trengte hjelp og støtte. Det merket jeg til fulle da min kone døde. Hans empati og medfølelse var med på å lindre sorgen.

Nå i sorgen går mine tanker til hans nærmeste som han var levende opptatt av! Han snakket ofte og gjerne om sin kone, sine barn og ikke minst sine barnebarn.

Det blir tomt etter Per Christian i møterommet på Bygdøy, men midt i sorgen må vi ikke glemme at alle hans mange venner vil minnes ham med stolthet, glede og takknemlighet!