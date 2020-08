Nekrologer: Hans Herman Horn

Nekrolog

11 minutter siden

Av oberst Asbjørn Lysgård, Gunnar Sønstebys Minnefond

Hans Herman Horn gikk bort den 18. august, 88 år gammel. Forsvarssaken har mistet en stor støttespiller.

Ved krigsutbruddet i 1940 var han åtte år. Familien evakuerte til Gausdal, der de havnet i felttoget på vei nordover. Gutten ble øyevitne til skarpe krigshandlinger. En motstandsmann ble skapt. Han oppsummerte dramatikken slik: Jeg var for ung til å bære våpen, men gammel nok til å huske.

Førstegangstjeneste i kavaleriet avsluttet han som en av de beste i kullet. Rittmesteren oppfordret til befalsutdanning. En karriere for vern om fedrelandet virket som et riktig valg. Men kursen var staket ut i familiens shippingfirma, der han arbeidet hele livet. Forsvarsinteressen forble livslang. Som bedriftsleder ga han alltid vernepliktige ansatte fri fra arbeid og oppmuntring til å delta i repetisjonsøvelser. Ved siden av et krevende yrke fullførte han flere befalskurs, herunder totalforsvarskurset ved Forsvarets høyskole, og han tjenestegjorde i Heimevernet. Blant sine mange idrettspremier innen langrenn og friidrett, holdt han alltid høyest pallplassen i norgesmesterskapet i militærløp 1982, militær klasse.

Hans Herman var ambassadør for budskapet om at Norges frihet og demokrati krever kontinuerlig innsats. Han bidro personlig. Stiftelsen Gunnar Sønstebys Minnefond og Trond Bolles Minnefond er begge resultat av hans initiativ. Institutt for forsvarsopplysning fikk også hans støtte. Jevnlig stilte han opp med foredrag om krigshistorien for et krevende publikum – elever på ungdomsskolen. I tillegg til mange utmerkelser mottok han tidligere i år Sjøforsvarets fortjenstmedalje.

Hans Herman gjorde en samfunnsinnsats i tråd med Forsvarets motto «For alt vi har».

På vegne av forsvarssaken takker vi for alt han var.

Av Nicolai Jarlsby og Rikke Lind, Redningsselskapet

Hans Herman Horn sr. døde 18. august, 88 år gammel. En av Redningsselskapets aller viktigste støttespillere er gått bort. Vi minnes et livslangt engasjement på våre vegne, store donasjoner, en pådriver for utvikling, og et stort engasjement og varm omsorg for våre sjøfolk.

Hans far, Ragnar Platou, drev selskapet R.S.Platou AS som i sin tid donerte to redningsskøyter. Inspirert av farens ord om å «Utrette noget, forsøk å gjøre det slik at verden bedres gjennom ditt liv» overtok og utvidet Hans Herman Horn familieselskapet. Med årene donerte han personlig fem redningsskøyter til Redningsselskapet. Disse skøytene har reddet over 95 menneskeliv og assistert over 8000 mennesker i vanskelige situasjoner. Vi er ham evig takknemlig.

Vi ga uttrykk for vår takknemlighet flere ganger, men selv kunne han bli brydd av oppmerksomhet og lovord. Langt viktigere enn æresmedlemskap og anerkjennelse var det å bli regnet som en av mannskapet.

Hans Herman Horn hadde nemlig en enestående omsorg for våre sjøfolk. Han var levende opptatt av deres ve og vel, snakket deres sak igjen og igjen. Han ringte med en gang når han hørte om sjøfolk som var rammet av sykdom. Var det noe mer han kunne gjøre? Mot slutten av livet opprettet Hans Herman et fond, et slags sikkerhetsnett for de av våre sjøfolk som opplever at livet kan by på særlige utfordringer og vanskeligheter.

Det er med takknemlighet, beundring og stor respekt vi lyser fred over hans minne. Hans Herman Horn etterlater seg en stor familie, og våre tanker går til dem.

Han etterlater seg også en annen stor og ærerik arv.

Våre fartøy skal fortsette å redde liv og berge verdier til havs.

I hans navn. Det vil for alltid være hans minnesmerke.

Av Erik Eide, Ole Anker-Rasch og Stian Berger Røsland, Skiforeningen

Hans Herman Horn sovnet stille inn på Diakonhjemmet 18. august, 88 år gammel. Med ham har en stor støttespiller innen flere viktige samfunnsområdet gått bort.

Han ble født i Oslo 3. november 1931, kom inn i familiefirmaet i R.S. Platou AS fra 1957 og arbeidet hele sitt yrkesaktive liv innen shipping. Med høy arbeidsmoral møtte han daglig på kontoret helt frem til helsen krevde sitt mot slutten.

Ved siden av en travel yrkeskarriere var hans sentrale interesseområder Redningsselskapet, forsvarssaken og Skiforeningen. Listen over dem som har hatt glede av hans støtte er mye, mye lengre.

For oss i Skiforeningen var han en enestående støttespiller, i en helt egen divisjon. Blant mye donerte han løypemaskiner, finansierte snøkanoner og bidro til flere store utstillinger i Skimuseet.

Å tilrettelegge for skiglede for barn og unge i kommende generasjoner var hans prioritet den siste tiden. Dette arbeidet vil vi i Skiforeningen føre videre. Som aktiv skiløper hadde han mange gode resultater å vise til. Birkebeinerrennet med 31 merker og 26 premier taler for seg.

Hans bidrag strakte seg utover det økonomiske, alltid med hans egeninnsats. Spleiselag er et nøkkelord. Han kunne ikke minst personlig rekruttere enda flere støttespillere i de sakene han brant for.

Hans Herman mottok Skiforeningens Birkebeinerplakett i 2008 og ble æresmedlem i Skiforeningen og i Redningsselskapet i 2011. Han mottok Kongens fortjenstmedalje og fikk i 2018 en redningsskøyte oppkalt etter seg, R.S. 168 Hans Herman Horn.

Hans Herman satte spor. De vil vare lenge.