Generalmajor Bjørn Fredriksen gikk bort 27. mai, 78 år gammel. Han viet hele sitt yrkesliv til Forsvaret. Han avsluttet karrieren som generalmajor og Supreme Allied Commander Europe Representative i SHAPE.

Bjørn Fredriksen ble utdannet ved Befalsskolen for Hærens samband, Krigsskolen, Hærens stabsskole I, US Army Command and General Staff College og US Army War College.