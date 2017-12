Nekrolog: Edvin Helseth

Han sovnet inn på Hamar, hvor han var født. Han var sterkt knyttet til Mjøs-landskapet, også i sin virksomhet som interiørarkitekt og møbeldesigner. Landskapet inspirerte ham, og det var norsk tre som var hans materiale. Edvin fikk mesterbrev som møbelsnekker i 1946. Han gikk deretter på Skolen for Boligindretning i København og på trelinjen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Han fikk diplom i 1949 og startet egen praksis på Hamar.

Etter vel ti år gikk han inn i et fellesskap med arkitektfirmaet Arkitim. Et viktig arbeid fra denne tiden er atriumhusene på Hamar, Furugrenda. De sto ferdige i 1962 og var et pionérprosjekt, hvor Edvins prisbelønnede innredningssystem 5–15 ble tatt i bruk. Husene hadde fleksible og åpne boligløsninger som kunne imøtekomme beboernes skiftende behov. Familien flyttet inn i et av dem.

Samme filosofi lå til grunn for hans møbeldesign: kombinasjonen norske treslag og tidens ønske om praktiske, fleksible løsninger. Han satset på rasjonalisering av produksjon, lagring og distribusjon. Elementer kunne settes sammen i ulike kombinasjoner og dekke forskjellige behov. Ett system ble tilpasset hytteprosjektet Trybo. Møbler og annen innredning var basert på plank i en standard sorteringsdimensjon hos Trysil kommunale sagbruk.

Møbelsystemet hadde et moderne formspråk, men røtter i gammel møbelkunst. Planen var at det skulle bygges opp en industri i Trysil, basert på lokale råvarer. Kommunens tidlige markedsføring førte til en strøm av bestillinger, og det ble problemer med å beholde høy kvalitet. Produksjonen måtte settes bort, og det ble ikke noe av denne industriutviklingen.

Med sitt ærlige uttrykk sto Edvins arbeid som eksponent for en enkel, nordisk livsstil. Komponentene skulle oppleves som deler av en helhet. Boligen i Furugrenda ble åpnet for studenter og kolleger som fikk se hva et vellykket samarbeid mellom arkitekt, interiørarkitekt og formgiver kan gi. I en periode var han aktiv i NIL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, og nådde dermed lenger ut med sin kunnskap og sin filosofi.

Magdalena Eckersberg, Tidligere daglig leder i NIL