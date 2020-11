Knut-Einar Eriksen

Av Morten Rudå og Jostein Pedersen

Nekrolog

Han var Bolla. Han sovnet inn i Trysil 27. oktober etter lang tids sykdom, 71 år gammel.

En av Homo-Norges pillarer er falt. Bolla var en pionér, legendarisk DJ, bejublet dragstjerne, tøff fagforeningsmann. Innimellom var han Bolla, kameraten som kom i møte uansett tilstand. Han var alltid klar med en treffende replikk og kaskader av latter.

Rent faglig hadde Norge aldri sett maken til dragshow-gruppen Los Shwaps, forløperen for mange andre. De var flinke og ordentlige i et rasende tempo. Publikum omfavnet øyeblikkelig Bolla som mimet til Kari Diesens «Hovedøen». Hans Ella Fitzgerald i «A-Tisket, A-Tasket» var uforglemmelig. Fremdeles ligger hans Bette Midler-hyllest på sosiale medier. Bolla var ingen skuespiller, men han hadde hode og hjerte på plass. Presisjon og timing var absolutt i mesterklasse. Folk skjønner rett og slett ikke hvordan han fikk det til.

På 80-tallet var Oslos ute- og natteliv berømt. I en flom av tiaraer, parykker, tyll, paljetter, blomster og sminke ble Bolla «Dragqueen of the Year» i 1989. Folk skrek seg hese. Den gang kunne man virkelig arrangere missekonkurranser. Hovedpremien var en tur til Rio. Han holdt sitt løfte med et realt Rio-show da han kom hjem!

Bak sminken var Bolla vennen som alltid var der. Lenge før Helseutvalget begynte sitt enestående arbeid med hiv og aids, var Bolla på Østbanen, toalettene og klubbene med varm kakao, beskyttelse og røyk. Den usynlige pesten drepte kamerater og mange vi var glade i. Ikke bare samlet Bolla inn penger «til saka», som han kalte det, men han var for mange trøsten i en håpløs, smertefull tilværelse. Det var en uselvisk og livsviktig innsats som aldri glemmes.

Når Bolla nå minnes, sitter latteren løst. Men også takknemlighet til denne hederlige mannen som slo i bordet og aldri gjorde forskjell der alle var like mye verdt.