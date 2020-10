Nekrolog: Micheline Anne-Marie Thibouville

Av Bjørn Ramsland

Nekrolog

Micheline ble født 23. november 1930 i Paris. Hun døde i Oslo 14. september 2020.

Bare 15 år gammel mistet hun hele sin familie. Hun fikk sykepleierutdannelse i England og jobbet der før hun kom til Troms. Hun var distriktsjordmor, sykepleier ved tuberkulosehjem og sykehus. I Tromsø utdannet hun seg til operasjonssykepleier. Senere jobbet hun i Trondheim, Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus. I tillegg til å være en aktiv yrkeskvinne, gjerne med flere stillinger samtidig, studerte hun pedagogikk, sosiologi og religionshistorie.

Hun foreleste ved sykepleierhøgskolene i Drammen, Aker og Ullevål, og lengst i Lørenskog. Hele tiden var hun aktet og æret som en av de aller beste og mest populære foreleserne.

Hun var feminist. Hun kjempet tidlig for kvinners rett til å velge prevensjon. Hun tilrettela for barnepass slik at enslige mødre kunne praktisere sykepleieryrket. Hun var også opptatt av likestilling i faget og arbeidet for å hjelpe menn gjennom studiet. Hun var overbevist om at høyskolens lærere måtte være tilgjengelig i praksisfeltet. Derfor arbeidet hun parallelt med lærerjobben både ved Sentralsykehuset i Akershus og M3, et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Oslo. Hun var en hardtarbeidende kvinne og alltid lojal til pasientenes og studentenes sak.

Hennes bokhyller bugnet av faglitteratur, spesielt om sykepleie og medisin. Kunnskapsbasen var enorm, og hun var alltid oppdatert på det siste. Hungeren etter kunnskap brakte vennskap og anerkjennelse blant respekterte og toneangivende legespesialister over hele landet.

Hun var gift to ganger og fikk fem barn. Hjemmet hennes var alltid åpent og fylt med barn, barnas venner, kjæledyr og ikke minst studenter. Hun var ikke bare sine egne barns mor, men alle studenters mor. Mange er takknemlige den dag i dag.