Nekrolog: Jonathan David Baker

Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om at vår kjære venn, kollega og professor emeritus Jonathan Baker er gått bort. Jonathan ble født i London 31. oktober 1943 og døde på sin 75-årsdag etter kort tids sykdom. Han kom til Kristiansand i 1972 og ble ansatt ved Agder distriktshøgskole som høyskolelektor i økonomiske fag.

På tidlig 1980-tall var han sentral i etableringen av utviklingsstudier ved det som nå er Universitetet i Agder. Han tok sin doktorgrad i geografi ved University of London i 1984, med fokus på rural-urban migrasjon i Etiopia. Han hadde da flere lange opphold i Etiopia bak seg, blant annet ved Haile Selassie University.

Jonathan var en solid Etiopia-kjenner helt til det siste. Hans interesse for Afrika førte ham til Det Nordiska Afrikainstitutet fra 1989 til 1995, blant annet for å lede og koordinere et større forskningsprogram. Han ble professor i utviklingsstudier i 2002. De siste fem årene var Jonathan vært professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UIA, der han virket både faglig og som miljøbygger.

Jonathan har vært en betydelig stemme på utviklingsfeltet, særlig innen forskning på rural-urban migrasjon. I tillegg til å være en fremragende forsker og fabelaktig underviser var Jonathan et varmt, raust og inkluderende menneske. Vi er mange som har latt oss glede av hans underfundige humor, skråblikk på livet og bitende kommentarer knyttet til livet i akademia. Han forble en engelskmann all sin tid i Norge, lidenskapelig opptatt av engelsk fotball, høflighet og det engelske språket.

Han var en bauta og vil bli dypt savnet av alle oss som var så heldig å få kjenne ham. Jonathan etterlater seg tre barn og to barnebarn, og våre tanker går til Michael, Susanna, Benjamin og deres familier.