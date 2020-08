Nekrolog: Torbjørn Skårstad

Av Ola Ødegaard

Nekrolog

Torbjørn Skårstad døde 18. juni, bare 73 år gammel. Torbjørn har, ved siden av min elskede Anne Marie, vært min beste og mest langvarige venn.

Vi hadde alltid oppløftende og trivelige samtaler, selv om Torbjørn snakket meget om sin vanskelige oppvekst på Røstad off. skole og Falstad off. skole. Den tragiske oppveksten på de to spesialskolene var en ren feilplassering av 12-åringen fra Skogn.

Det var slik med Torbjørn som de fleste spesialskoleelever, at han måtte skjule sin fortid. Det ble en voldsom psykisk belastning, ikke minst da han søkte jobber. Men den godeste Torbjørn fikk gullnålen for sitt 40-årsmedlemskap i LO. Det sier svært mye om hans ivrige arbeidsliv og innsats.

Torbjørn søkte bistand hos meg for vel elleve år siden, da jeg var ansatt i Stiftelsen Rettferd for taperne. Han ville ha oppreisning av Staten og Levanger kommune for den forstemmende feilplasseringen han ble utsatt for. Han viste en utrolig styrke og et beundringsverdig pågangsmot, og hans energi gjorde at han sto på for sin sak.

Han fikk den harde sykdommen kols, og i løpet av de tre siste årene slet han meget på grunn av det. Men Torbjørn ga aldri opp! Han kjempet til det siste. Hans siste lørdag, 13. juni, var vi enige om at Stortinget og KS måtte vedta å gi spesialskoleelevene en verdig oppreisning.

Torbjørn lå aldri det offentlige til last. Han fikk god hjelp hjemme i Vuku av hjemmetjenesten og Sykehuset i Levanger. Den lokale støttegruppen på 600 og Jostein Trøite fikk stor betydning for Torbjørn.

Jeg vil takke Torbjørn Skårstad for det usedvanlige lange og god vennskapet, og for den gode og fine måten han alltid opptrådte på. Jeg fikk mye menneskelig lærdom av hans måte å være på. Jeg lyser fred over Torbjørns rike minne!