Nekrolog: Rutt Stendal

Kollegaen og vennen Rutt Stendal er gått ut av tiden og inn i evigheten. Etter et kort sykeleie sovnet hun stille inn 2. juli, 90 år gammel.

Som barn av pastor og forfatter John Holen fikk hun med seg en stor interesse og omsorg for sine medmennesker – og samtidig en lidenskap for bøker. Hun begynte i typograflære og ble i 1954 den første norske kvinne med svennebrev i dette faget. Etter åtte år som typograf tok hun sosialskolen og ble i 1966 ansatt som sosionom ved Modum Bads Nervesanatorium, hvor hun arbeidet i om lag 20 år. Her fikk hun sin utdanning i psykoterapi under veiledning av overlege Gordon Johnsen.