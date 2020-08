Nekrolog: Roy Larsen

Av Marit Gaasland og Astrid Sommer Madsen

Nå nettopp

Billedkunstner Roy Larsen døde 13. juli, nær 74 år gammel.

Han viste tidlig et kunstnerisk talent. Han gikk på Kunst- og håndverksskolen i uvanlig ung alder. Som ansatt og etter hvert partner i Fossum Reklame arbeidet han mye med emballasjedesign. Som frilanser sto han blant annet for plate-coverne til New Jordal Swingers og en stor serie med Oslo-akvareller, som ble populære kort- og kalendermotiver. Han behersket mange teknikker, klassisk tegning, karikatur, akvarell og oljemaleri, og hadde en umiskjennelig strek. Roy var en ydmyk og samtidig kompromissløs kunstner, og integritet kunne overstyre karrierehensyn.

Vi venner sitter med kjære skatter i form av personlige, håndtegnede kort og kunstverk som vi fikk i gave. Vennekretsen dannet seg i gutteårene på Søndre Åsen og fikk etter hvert påfyll gjennom speideren. Roy og hans Torill flyttet tidlig sammen og ble en stor del av limet i gjengen. I Bjerregaards gate, der de bodde i over 50 år, var døren høy og porten vid, dit kom ingen ubeleilig. Der sto Roy for vidsyn, toleranse og sindighet når vi andre diskuterte så fillene føk og trakk raske slutninger. Selv var han aldri opptatt av å følge noen strøm. Han var militærnekter mens dette var en kontroversiell holdning. Til oss andre formidlet han internasjonale trender: Pete Seeger, The Seekers og Bob Dylan, mediebomber som magasinet MAD og eksotiske matnyheter som hvitløk og paprika! Kunstner var han også i matveien, og han var en mester i matauke som fisker og sanker – ikke minst som soppkyndig.

Sammen med savnet kommer det frem stadig flere rike minner fra vårt 60–70 år lange liv sammen. Dagens sorg kan ikke fjerne gårsdagens farger. Våre varmeste tanker går til dem som var livets sentrum for begge: Benjamin og Magnhild, Nils og Nina, Solveig, Mads, Marie og Ingeborg.