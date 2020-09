Nekrolog: Christine Aulie

Av Otto Backer Solberg

Vår trofaste venn Christine Aulie tapte kreftkampen 26. august, men vant våre hjerter.

Jeg møtte Christine i Grenoble i 1992. Som medstudent og «colocataire» lærte jeg henne å kjenne som livsbejaende, danseglad og engasjert. Studentlivet i Frankrike formet oss som frankofile. Savoir vivre. Det var Christine. Hun var raus og fikk gode venner overalt. Christine snakket med alle, og alle følte de kunne snakke med henne. Med ujålete sjarm bygget hun vennskap på tvers av sosiale lag og landegrenser.

Etter studier fikk hun fine år hos Innovasjon Norge i Paris. Deretter gikk hun til bokbransjen og NSB, men det var først da hun ble gründer at hun følte at jobben virkelig ga mening. Basert på et ønske om å ta samfunnsansvar startet hun den etiske klesbutikken VelBevare. «Handel med omtanke» var hennes måte å ta ansvar i en verden preget av overforbruk og materialisme. Christine valgte å følge hjertet og skape noe eget. Respekt.

Kreften satte en stopper for butikkdrift, men engasjementet for bærekraft og natur fortsatte i en «altfor tidlig pensjonisttilværelse», som hun selv uttrykte det. For naturen betydde mye. Den ga henne energi, og der følte hun seg hjemme. Fjelltur eller rusletur i Ekebergparken – for Christine var selv små turer store.

Også musikk var viktig. «Musikk er fantastisk», sa hun på en siste jamsession med gode venner noen dager før hun døde. Christine strålte, nynnet og vugget i takt til låter av DeLillos, Serge Gainsbourg og Pink Floyd. Hun minnet oss på at vi måtte huske å leve.

Vår kloke og omsorgsfulle venn er gått bort, bare 50 år gammel. På vegne av gode venner sender jeg varme tanker til samboeren Claus og deres to fantastiske barn, som hun elsket over alt på jord. Minnene med Christine bærer vi videre i takknemlighet.

Wish you were here.