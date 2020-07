Nekrolog: Walther Aamodt

Vi rakk aldri å ta den kaffekoppen vi hadde planlagt denne uken, Walther Aamodt og jeg. Mandag 6. juli fikk jeg en telefon om at datteren Cecilie hadde funnet ham død i godstolen hjemme på Veitvet.

Walther var i god form da vi for et par uker siden møttes i en bursdagsfeiring. Han bød i kjent stil og med sin velplasserte replikk opp til dans. Et par dager senere gikk han en golfrunde. Tilbakemeldingen fra vennen Stig var: «Han var i sitt ess.» Alle som kjente Walther, vet hva det betyr av godt humør og treffende replikker!