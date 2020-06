Eva Baumann, født 15. september 1946, døde pinseaften.

Eva ble tillitsvalgt hos oss etter å ha vært rektor i Osloskolen i mange år. Eva var opptatt av skolens brede samfunnsmandat. Hun var kritisk til New Public Management og et smalt læringssyn. Mens noen nok ikke likte at en rektor deltok i den offentlige debatten, satte andre pris på hennes tydelige stemme. Trolig var det derfor hun ble medlem i Bolstadutvalget, som skulle utarbeide nye formålsparagrafer for skole og barnehage.