Nekrolog: Bjørn Lind

Av Harald Breivik, Hilde Norum og Tore Lærdal

Professor emeritus i anestesiologi Bjørn Lind døde 27. august, kort tid før sin 100-årsdag. Han var en pionér i å bedøve pasienter trygt, han etablerte tidlig intensivavdeling og organiserte trygg syketransport, og han lindret akutte og kroniske smerter.

Globalt vil han huskes for sitt samarbeid med Åsmund Lærdal i utviklingen av Resusci Anne i 1959. Bjørn Lind dokumenterte at skolebarn kunne lære munn-til-munn-åndedrett med Anne-dukken, og at legfolk virkelig bruker metoden for å redde nær-druknede. Dette gjorde at Laerdal Foundation i Stavanger etablerte Bjørn Lind-stipend, som har finansiert mange doktorgrader.

Inntil nylig foreleste han årlig for unge anestesileger, blant annet om store medisinske fremskritt i moderne medisin som han hadde ansvar for fra 1950-tallet. Han minnet oss om at fremskritt vi i dag tar for gitt, den gang møtte stor motstand.

Bjørn var en god mentor for leger i spesialisering på Sentralsykehuset i Akershus. Hans solide fagkunnskaper og brede kliniske erfaring, kombinert med en saklig og vennlig akademisk stil, sikret ham stor respekt hos alle kolleger. For sine mange faglige meritter mottok han en rekke priser, og han ble i 2011 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Han hadde et omfattende nettverk av kolleger, venner blant musikere og hageentusiaster og andre han så lett kom i kontakt med. Som pensjonist gikk han inn for å bedre sine cellofremføringer ved å øve hver formiddag. Han var stolt av sin vinterhage med vinstokker og plantekuvøse med roser tryllet frem fra stiklinger. Han holdt ofte hyggelige festmiddager i sitt hjem, sist bare tre uker før han døde. I sin, som vanlig, elegante tale takket han varmt Liv, hans kjæreste de siste to tiår.