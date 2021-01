Thor Ole Rimejorde

Av Hans B. Skaset, Bjørge Stensbøl, Arne Myhrvold

Nekrolog

2. jan. 2021

Thor Ole Rimejorde døde 12. desember, 87 år gammel. Hans store innflytelse på norsk toppidrett vil vedvare i lang tid fremover.

Thor Ole Rimejorde begynte sin yrkeskarriere i forsvaret, som idrettsoffiser i perioden 1954–1966. Han gikk så Statens gymnastikkskoles øverste avdeling i 1968 og endret innrettingen på sitt yrkesliv: Håndball ble et sentralt felt for hans kraft og skapertrang og ble heltidsbeskjeftigelse. Fra 1966 til 1973 var han landslagstrener for kvinner. Samtidig var han assistenttrener og ble hovedtrener for menn. Under OL i München 1972 ble Norge nummer 9 i håndball med Rimejorde som trener.