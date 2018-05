Nekrolog: Bjørn Bjørnø

Bjørn begynte i Forsvaret i 1954 og var i mange år tilknyttet Marinejegerkommandoen. Da Regjeringen i 1979 besluttet å etablere en antiterror kapasitet for oljevirksomheten i Nordsjøen, ble oppdraget gitt til Hæren og Forsvarets Spesialkommando (FSK).

Den maritime tjenesten ble lagt til Horten, hvor Bjørn ble sentral med sin omfattende maritime erfaring og løsningsorienterte holdning. «Skårungen» fra Hæren ble i løpet av få år en ledende maritim antiterror styrke som utenlandske spesialstyrker kom for å lære av. Dette hadde Bjørn en stor del av æren for.

Som tidligere tjenestegjørende i FSK har vi mange gode minner om Bjørn. Bjørn var fast i klypa, klar i blikket og lun i smilet. Han fikk ting til å skje, samtidig som han bidro til et unikt kameratskap. Først på jobb og sist i seng, og alltid tid til en prat. Bjørn greide aldri å bli pensjonist, og holdt det gående på pensjonistkontrakt i 20 år til glede for stadig nye generasjoner spesialjegere.

«Bravo Bravo» bidro også etter dette, med bl.a. dokumentasjon av avdelingens historie som selvpålagt oppdrag. For mange av oss godt voksne, tidligere spesialjegere var Bjørn et forbilde når det gjaldt å bli eldre. Til tross for slitent skrog og utskiftede deler var Bjørn klar; det gjelder å holde seg i bevegelse og trene hver dag! Bjørn var leken og ung til sinns, og det ble satt pris på når Bjørn deltok på høstfesten i veteranforeningen.

Bjørn hadde stor glede av fallskjermhopping. Han deltok på det første militære fallskjermkurset i 1962, var aktiv militær hopper gjennom hele karrièren og bidro sterkt i det sivile fallskjermmiljøet. Bjørn var som regel først på Jarlsberg flyplass lørdag morgen, for å sikre seg plass på første løft. Alltid smilende og positiv, med kameraet klart til skudd eller i samtale med unge hoppere. Våre tanker går til Anne Lise, Vivvi, Gry, Stig og alle barnebarna som har mistet sin kjære, ungdommelige ektefelle, far og bestefar.

Fred over Bjørns minne.

Rune Midtgaard Lorents Gran