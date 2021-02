«Hotel Cæsar-legenden» ble bare 54. Med sin smittende latter var han alltid et midtpunkt.

Folk samlet seg ved ham bare fordi han var så god å være rundt.

Jo Langeland visste at livet var allsidig og forunderlig og var derfor raus med andres småligheter og feil, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat

Nekrolog

12 minutter siden

Av Christine Lunde Nyborg og Pål Bistrup

Vår venn Jo Christer Langeland gikk bort 21. januar 2021, bare 54 år gammel. Jo var et skapende menneske – musiker, forfatter, oversetter, redaktør og en lidenskapelig tangodanser. Jo spilte gitar og skrev låter i bandet Ym:stammen, var manusforfatter for utallige episoder av TV-serien Hotel Cæsar og redaktør for muligens enda flere bøker i Spektrum forlag. Han var svært glad i byen han bodde i, noe som kommer til uttrykk i boken hans Gatelangs Oslo.