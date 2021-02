Takk for ditt gode humør og kraftfulle basspill

Vi i Magnolia takker deg.

Per, du vil alltid bli savnet for din hjelpsomhet, skriver nekrologforfatter. Foto: Privat

Nekrolog

8 minutter siden

Av Gunnar Gotaas

Per Julin Hobbel (født 20. august, 1944 og død 8. januar, 2021) og jeg spilte i sammen i The Storyville jazzband i 1962. Jan Kristiansen var leder. I 1970 var Jan og Per med å starte Christiania jazzband.