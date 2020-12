Jan Brodal

Nekrolog

Førstebibliotekar Jan Alf Brodal døde 15. november, nær 81 år gammel.

Han tok examen artium ved Sydneshaugen skole i Bergen i 1958 og historisk-filosofisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1966 med fagkretsen engelsk, allmenn litteraturvitenskap og russisk hovedfag etter stipendopphold i Leningrad. I årene som fulgte, hadde han flere studieopphold i Øst-Europa og forskjellige stillinger i landets kulturliv. Han var kinosjef i Stavanger, lektor ved distriktshøyskolene i Volda og Bø og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Så ble han ansatt som universitetsbibliotekar i Tromsø i 1979, hans endelige arbeidsplass.

I Tromsø fikk han ansvaret for Russland og det øvrige Øst-Europa. Endelig kunne bibliotekets brukere være sikre på at titler i kyrillisk skrift ble korrekt transkribert. Men viktigere var det som lå bak tittelbladet, boken som kulturelt budskap. Brodal var kulturskribent og ble den siste redaktør av tidsskriftet Profil før maoistene etter hvert rykket inn. Han fortsatte siden med formidling med hovedfokus på film og litteratur i Polen og Russland. Det ble mange bidrag i aviser, bøker og tidsskrifter. Fremfor alt ble det en statelig rekke oversettelser, både prosa, hvor samlingen «Polen forteller» fra 1991 er et hovedverk, og poesi. Om den kunstneriske begavelse han fikk i arv (faren var konsertmester i Harmonien), ikke ble omsatt i musikk, fant den et verdig uttrykk i ordkunst.

Jan Brodal fikk en lang arbeidsdag på kulturens åker og høstet fortjent ros. Polen hedret ham med ridderkorset av sin fortjenstorden. Men de senere årene ble ikke lette. Helsen sviktet, og 2019 flyttet familien til hustruens hjemsted Austevoll, hvor han sovnet stille inn. Der ble han begravet på sin fødselsdag den 24. november.

Våre tanker går til de etterlatte.