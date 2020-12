Erlend Rian

Nekrolog

Erlend Rian gikk bort 1. desember, 79 år gammel.

Rian var Tromsøs ordfører gjennom 16 år, og hadde vervet lenger enn noen annen. Han representerte Høyre, men huskes som hele Tromsøs ordfører. Jovial og romslig. Alltid engasjert på vegne av Tromsø og byens borgere.

Etter oppnådd cand.mag. fra Universitetet i Oslo og en periode som formann i Den Konservative Studenterforening, flyttet Rian nordover. Han tiltrådte som fylkessekretær for Troms Høyre i 1970.

Deretter var han disponent og ansvarlig redaktør i Bladet Tromsø fra 1974, til han ble valgt til ordfører etter Høyres brakvalg i 1979.

Det var ikke selvsagt at det skulle bli mer enn én periode som ordfører. Gjenvalget i 1983 ble uvanlig nok sikret ved at representanten for Rød Valgallianse stemte blankt istedenfor å stemme på Arbeiderpartiets kandidat. Også her var det Rians evne til å samarbeide på tvers av tradisjonelle partigrenser som gjorde utslaget.

I 1991 ble han kåret til «Årets tromsøværing».

Det er bemerkelsesverdig at en «søring», født og oppvokst på Lillehammer i tidligere Fåberg kommune, skulle få en slik posisjon i Nord-Norge og i landsdelens største by.

Nasjonalt var Rian 2. viseformann i Høyre 1986–1988. Han meldte seg ut av partiet i 2005, men kom noen år senere tilbake. Han ble innvalgt i Tromsø bystyre i 2011 etter å ha blitt kumulert frem av velgerne fra sisteplass på Høyres liste til fast plass i bystyret.

Etter den politiske karrieren var Rian administrerende direktør i Destinasjon Tromsø.

Han sto gjennom en årrekke på barrikadene for å befeste Tromsø som Idrettsbyen. Han var derfor et naturlig valg som daglig leder i Tromsø 2014 og Tromsø 2018 (for OL i Tromsø). Han var nestleder i Norges Kommunalbanks styre 1987–1994 og styreleder i Luftfartsverket 1997–2002.

Vi minnes Erlend Rian i takknemlighet og respekt.