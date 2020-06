Nekrologer: Turid Nicolaisen

Turid Nicolaisen gikk bort 15. mai, 59 år gammel.

Hun satt i styret for Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP) i 12 år, og var leder i ti av dem. Hun var en ildsjel som styrte instituttet med stødig hånd gjennom gode og også vanskelige tider. Hun har satt dype spor etter seg, og det er ikke minst er på grunn av Turid at vi fremdeles har en femårig utdanning i psykoanalytisk psykoterapi for barn og unge her i Norge. Det var tider da det blåste kalde vinder for utdanningen, men Turid ga aldri opp, og hennes evne til å stå på bar frukter.