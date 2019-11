Odd Lund gikk ut av vår tid 16. november etter mange år med fæle fysiske plager. Måten han tok disse plagene på, viste oss andre hvem han var og derfor vil forbli: en munter kommentator fra innsiden av de fleste tings komiske utilstrekkelighet, også kroppers.

Bodø 1968: Det er kald krig, og kaldt. To rekrutter har dratt med sanktbernhard-vovsen Nanna på by’n. Noen amerikanske offiserer spør Odd: «How much do you want for the daaag?»

Nanna knurrer behørig, Odd svarer på hennes vegne: «I have a similar one at home. Nearly same wonderful coat. Trained to walk on two legs, and even to talk.»

Amerikanerne vil straks kjøpe! Usett.

«It’s my mum.»

Spøkefullheten nådde en ny høyde da vi vennene dine for 6-7 år siden fikk vite at han var død. Ingen dødsannonse, ingen nekrolog, men han ville det visst slik. Godt gjort, O du Odd Man Out, og vel overstått attpå.

For der sitter han jammen i 2014 og smiler sånn ekstra uskyldig midt iblant oss på 50-årsfesten for landets sertifisert beste utdanningsinstitusjon, Forsvarets etterretningshøgskole, der vi lærte å drømme på russisk innen 14 dager. Det var faktisk dødsmorsomt. Fingert død er alltid å foretrekke.

Den perfekte byråkrat? Nær et kvart århundre i Utdanningsdepartementet og så tolv år til i det ditto direktirotet. Med så mange ulike øyne på alle sakers rette løsning som bare dypdykk i helt andre samfunn og språk kan gi – og ga.

For å gjøre en best mulig jobb, hvem kommer seg vel ellers inn på og får diplom fra Frankrikes prestisjetunge Nasjonale skole for administrasjon i Strasbourg? Og hører like hjemme i aserbajdsjanske Sinfarabad som i Moskva og Tehran, med halvparten av Europas språk pluss hebraisk og arabisk, farsi og sin barndoms bodømål på tungen.

Hurra! Takk for følget og innsatsen, kjære venn, og svært mye moro med.