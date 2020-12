Toril Ruud

Nekrolog

Toril Ruud ble født 30 april 1957 og gikk bort 23. oktober.

Hun vokste opp i Prinsdal og det var der vi traff hverandre. Vi ble bestevenninner, som søstre, og vi holdt sammen siden. Vi hadde en trygg og god oppvekst med mye latter og moro.

Toril var musikalsk og spilte klarinett i Prinsdal skolekorps.

Hun pensjonerte seg i en alder av 62 år, etter nærmere 40 år i arbeidslivet og Sparebank 1. Hun tok utdanning og kurs og ble sertifisert som forsikringsrådgiver. Hun var meget dyktig innen sitt fagfelt og fikk mange positive tilbakemeldinger.

Toril likte å holde seg i form. Det var ikke uvanlig for henne å gå en mil eller lenger daglig. Derfor var det et stort sjokk for oss alle da hun fikk diagnosen ALS i september i år. Toril var en «fighter», men dette var det umulig å kjempe mot.

Toril sovnet stille inn med sine aller nærmeste til stede bare to måneder etter at hun hadde fått diagnosen.

Toril var fylt av nærhet, forståelse, omsorg og empati for andre mennesker. Hun var lett å like og hennes motto var å ta vare på det man hadde, ikke sløse. Familien var det aller viktigste i Torils liv, og hele familien elsket Toril. Hun skapte den fineste kjernefamilie. Hver av barna er så lik henne, ikke bare i utseende, men også av vesen. Og hun var stolt av barna.

Toril var glad i å reise til sydlige strøk og hadde mange fine turer sammen med sin mann Erik til favorittstedene Portugal og Tenerife. Hun likte å være ute i naturen og koste seg på hytta i Valdres, der de hadde mange gode venner. Toril og jeg hadde hyggelige turer i inn- og utland.

Toril kunne ha det så gøy, hun lo så godt og var en livsglad jente. Jeg vil alltid huske henne, aldri slutte å prate om henne. Jeg er så takknemlig for at nettopp jeg fikk være hennes bestevenninne og «søster».