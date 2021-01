Hun hadde et glødende engasjement for kvinners levekår og rettigheter

I denne tiden med begrensede muligheter til å treffes fysisk, minnes vi tidligere opplevelser Gro oppe, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat

Nekrolog

Av Kari Ormstad og Liv Slettevold

Gro Ramsten Wesenberg døde stille på Radiumhospitalet den 7. desember etter lengre tids sykdom. Til slutt ble den kroppslige påkjenningen for mye selv for et kraftmenneske av hennes støpning. Avslutningen var ventet, og familien kunne ta farvel ved hennes side.