Nekrolog: Johnnie Glad

Av Jarle Stormark

Nekrolog

Nå nettopp

Dr.theol. Johnnie Glad døde 3. oktober, 91 år gammel.

Han ble født 8. juni 1929 på Spangereid. Hans foreldre, Ragna og William Glad, var misjonærer for Den norske Santalmisjon. Johnnie tilbrakte åtte av sine tidlige barneår i India. Fem år gammel ble han sendt sammen med sin eldste søster og tvillingbror til en britisk kostskole i Himalaya-fjellene. Da Johnnie var ti år gammel, flyttet familien tilbake til Oslo. Noen år senere reiste hans foreldre tilbake til India sammen med den yngste broren. Det skulle gå mange år før søsknene så dem igjen.

Både Johnnie og tvillingbroren Olav ble uteksaminert som prester fra Menighetsfakultetet bare tjuefire år gamle. Han hadde militærtjeneste som feltprest og ett år som lærer ved Nordstrand barneskole. Johnnie fikk stor utferdstrang. Han reiste til Brooklyn som prest i den norske avdelingen av Trinity Lutheran Church. Der møtte han sitt livs store kjærlighet Helen. De giftet seg i 1956 og fikk tre barn.

Johnnie var prest i flere lutherske menigheter, blant annet i Fairhaven, Massachusetts. Etter tretten år i USA ble hjemlengselen stor, og han tok med seg familien hjem. Han jobbet som lektor ved Levanger lærerhøgskole. Fra 1977 hadde Johnnie sitt mangeårige virke ved Universitetet i Stavanger. Han var lektor og siden førsteamanuensis innen religion, kristendom og religionshistorie. I tillegg til undervisning for lærerstudenter arrangerte han årlige studieturer til Israel/Palestina.

I 1986 døde hans kjære Helen, og Johnnie levde med det store savnet resten av sitt liv.

Johnnie hadde en genuin interesse for forskning. Over mange år samlet han materiale om mormonismen. Det dannet grunnlaget for hans doktorgradsavhandling som han forsvarte i 2004, i en alder av 75 år. Han holdt foredrag på flere internasjonale konferanser og var en aktiv skribent.