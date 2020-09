Nekrolog: Erik Prydz Rynning

Av Alfred G. Andersen og Svein G. Bredahl

Nekrolog

Nå nettopp

Vår venn Erik døde 10. september. Han ble 74 år.

Vi ble kjent med Erik i vår ungdomstid i Larvik, og vennskapet varte livet ut. Han var en utadvendt og aktiv person. Allerede da var han en ivrig friluftsmann. Dette fortsatte han med videre i livet. Han fartet mye rundt i nærområdene i Våler, ved hytta på Vesterøya i Sandefjord og på feriestedet i Uvdal. Det var fotturer, jakt og ski, som regel med hund. Han deltok flere ganger på Landsskytterstevnet.

Etter gymnaset, som det den gang het, var han ett år på handelsgym i Sandefjord sammen med oss før han dro til Oslo for å studere jus. Under sin militærtjeneste ble han valgt inn i det første landsutvalget for vernepliktige i Forsvaret. Etterpå dro han til Egersund som dommerfullmektig.

Så flyttet Eli og han til Moss, der de grodde fast. Der etablerte han seg som advokat. Han ble senere engasjert av Norges Lastebileierforbund som regionsjef.

Han fikk for noen år siden Parkinson. Med god medisinering og egen jernvilje fortsatte han å føre et aktivt liv. Det var imponerende.

Vi sitter igjen med fine minner om en trofast venn som bidro godt både til humør i samlingene og til innhold i våre samtaler. Vi vil savne ham sterkt. Våre tanker går til Eli, deres sønn Anders, hans to søsken og øvrige familie.