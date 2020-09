Nekrolog: Karl J. Baadsvik

Av Norunn S. Myklebust, på vegne av venner og tidligere kolleger i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Artsdatabanken, Norsk villreinsenter, Miljødirektoratet og NTNU.

Karl Baadsvik døde 12. august, 78 år gammel. Kalle har vært en pionér og en gründer i norsk naturforskning, naturforvaltning og naturformidling i nærmere et halvt århundre.

På 1960- og 1970-tallet var Kalle sentral i å bygge opp landets første studietilbud innen økologi ved Universitetet i Trondheim. Han var kjent som en særdeles inspirerende foreleser og tok også på seg omfattende administrative oppgaver.

I 1985 ble Kalle ansatt i det nyopprettede Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Han avanserte raskt til forskningsdirektør og assisterende direktør. Forvaltning av og forskning på natur og miljø i Norge var hovedoppgaven. Da Stortinget bestemte seg for å skille forskning og forvaltning, som da var samlet i direktoratet, ble Norsk institutt for naturforskning etablert. Kalle ble direktør for stiftelsen. Arbeidet med å privatisere naturforskningen var kontroversielt, og Kalles strategiske og faglige innsikt, lune humor og egenskaper som brobygger var gull verdt.

Kalle var med i utvalget som utredet en norsk databank med naturinformasjon, og han ble naturlig nok bedt om å være styreleder for Artsdatabanken. Slik ble han hovedarkitekten bak enda en vellykket etablering. Han ledet også arbeidet med å etablere Norsk villreinsenter.

Gründeren og brobyggeren Karl Baadsvik har hatt avgjørende innvirkning på norsk naturforskning, naturforvaltning og kunnskapsformidling. Dette ble behørig verdsatt da han i 2014 fikk Kongens fortjenstmedalje.

Kalle tenkte stort og strategisk, og han fant løsninger på det meste. Han utviste også raushet og omtanke for alle han kjente, og med lun humor og gode historier skapte han alltid god stemning rundt seg.

Vi er dypt takknemlige for Kalles innsats, og vi lyser fred over hans minne.