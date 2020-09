Nekrolog: Per S. Stensby

Av Don Pedersen

Dr. Per S. Stensby døde 17. august. Han ble født 11. mars 1931 i Oslo og vokste opp i Norge. Selv om han mistet fem år med formell skolegang under krigen, ble han utdannet ved det prestisjetunge ETH i Zürich. Mens han jobbet med doktorgraden, møtte han Eva Svensson fra Sverige mens hun var på ferie. 3. august 1957 giftet de seg i en liten kirke i skogen i Sør-Sverige. De forble gift i 55 år til Evas bortgang. De fikk fire barn.

Per trodde på verdien av utdanning. Han hadde en master i kjemiteknikk og en doktorgrad i teknisk vitenskap og en MBA fra Wake Forest University. Han jobbet i den amerikanske fargestoffdivisjonen i Ciba. På midten av 60-tallet jobbet han for Ciba-Geigy som direktør for Fluorescent Whitening Agent (FWA). Som en bransjeekspert på FWA er en arv fra hans arbeid «Stensby Whiteness Index».

Like viktige var Pers bidrag til orienteringssporten. Fra ungdomsårene hadde han en lidenskap for orientering. I de varmere månedene løp han og vintermånedene ville han gå på langrenn. Per vant mesterskap i Norge, Sveits og USA. Han var president for orienteringsforbundet i USA på 1980-tallet. I 1993 var han arrangementsdirektør for verdensmesterskapet i orientering i New York. For ikke så lenge siden, da Per mimret, sa han at himmelriket er skogen, med kart og kompass for veiledning.

I over 40 år elsket Per å tilbringe tid på Round Pond og sine blåbæreiendommer i Maine. Som pensjonist gikk han fra deltid til blåbærbonde på heltid. Han startet sitt eget selskap for å formalisere arbeidet med blåbær, skogbruk og landforvaltning. Eiendommen var et en tilflukt for dyreliv. Det var ikke vanlig for ham å være 30 meter unna en bjørn i bakgården sin. Han ville gledet seg over å se de svarte bjørnene vandre gjennom eiendommen sin, noe som skjedde ofte fordi han matet dem med frø og rå peanøtter.