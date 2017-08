Nekrolog: Ine Jortun

Vår gode venn og kollega, advokat Ine Jortun, har gått bort i en alder av kun 47 år. 13. august 2017 sovnet hun inn på Hospice Lovisenberg. En god venn har forlatt oss så altfor tidlig. Ine tok sin juridiske embetseksamen ved det juridiske fakultet i Oslo, og jobbet først i et mindre advokatfirma, før hun begynte som advokat i Norges Automobil-Forbund i 2001. Hun hadde arvet sin fars interesse for biler og motorsport, og hadde vært tillitsvalgt i NAF før hun kom til oss.

I tillegg til å yte advokatbistand til NAFs medlemmer, var Ine også i en periode ansattes representant i NAFs hovedstyre, og hun har vært styrerepresentant i Norges Bilsportforbund og dommer i forbundets appelldomstol. Ine hadde alltid en åpen dør og delte gjerne sine kunnskaper med oss kolleger. Ine hadde en stor faglig integritet. Hun var god til å se de prinsipielle sider av en sak og vant ofte frem med sine argumenter. Det er et betydelig antall av NAFs medlemmer som har fått god hjelp av Ine.

Det var også i NAF Ine traff sin livsledsager, Arild, og sammen fikk de sønnen Herman. For Ine betydde «guttene» hennes mer enn noe annet, og hun sa ofte at hun og Arild hadde bestemt at de skulle bli gamle sammen. Slik ble det dessverre ikke. Høsten 2015 fikk Ine konstatert at hun hadde kreft. Ine var sosial og fulgte opp både familie og venner også etter at sykdommen rammet. Hun var til stede med et beundringsverdig mot og styrke i den situasjonen hun var i.

Ine var en svært omsorgsfull og sjenerøs kollega og venn, som etterlater seg et stort tomrom. Vi vil savne henne dypt. Våre tanker går til Arild og Herman som har mistet det mest verdifulle i livet, samt til Ines foreldre og øvrige familie som betydde svært mye for henne.

På vegne av gode venner og kolleger fra NAF

Jens Christian Riege