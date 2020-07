Nekrolog: Nils Fredrik Wisløff

Nils Fredrik Wisløff døde 30. juni – 69 år ung.

Vi har kjent Nils i over 35 år og fulgt ham i hans usedvanlige karriere i offentlig sektor, ut og inn av tre og et halvt forvaltningsnivåer: kommune, fylkeskommune, departement og helseforetak – og litt til. Han har vært like opptatt av livet mellom nivåene som livet i. Dette gjorde ham til en selvskreven leder i det viktige arbeidet med å forbedre samhandlingen mellom nivåene, noe han til slutt også fikk prøve ut som direktør for helseforetaket Vestre Viken. Men allerede som rådmann i Lier, fylkesrådmann i Vestfold og rådmann i Drammen var han opptatt av virkemåten i offentlig sektor.