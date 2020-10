Nekrolog: Frantz Mjellem

Av Arnljot Strømme Svendsen

Sjøfareren, skipsbyggeren og kulturbevareren Frantz Mjellem gikk stille fra borde 15. oktober. Han hadde nettopp fylt 95 år.

Den vitale tjuagutten fra smitt og smau og fisketorg valgte rett etter krigen å bli skipsingeniør i Zürich. Blant de andre norske studentene var også hans senere hustru, Nan, som ble arkitekt.

Etter avlagt eksamen dro Frantz rett hjem til farens og farfarens skipsverft. I Mjellem og Karlsen løste han oppgavene med glans og ble derfor tidlig juniorsjef. I 1961 ble han sjef for det hele. Blant de nye krevende oppgaver var å bli fortrolig med de mange hundre fagorganiserte medarbeidere som stilte vedvarende krav. Han likte imidlertid å spille på lag.

Han ble også formann for bedriftenes læringsorganisasjon. Ikke nok med det, men nå nedkom hans hustru i tur og orden med fem døtre som stilte familien overfor nye, men gledelige oppgaver. Som høvedsmann og høvisk gentleman ble han en omtykt godviljens mann. Lange sommerferier i sin storseiler langs den lange, norske kysten ga ham nye krefter.

Frantz var med og styrte stiftelsen Hilmar Rekstens allmennyttige fond. Stiftelsen tok vare på et flott nybygget kunstmuseum, drev et senioruniversitet, et musikkstudio og vekslende utstillinger av moderne kunst. Stiftelsen møtte sterk motvind, men Frantz visste at motvind fort snur til medvind og stormvær til blikkstille hav.

Verftet ble førende innen forskningsfartøyer for maritime og oseanografiske oppgaver. Familien solgte verftet i 1985. At selskapet så ble slått konkurs, gikk inn på Frantz. Han trakk seg tilbake som en smilende, stum sfinx. Han søkte en syntese over sitt liv og håpet å finne en høyere mening med sin offervillige innsats. Hva han fant frem til, ville han ikke ut med.

Han fremstår som en lysende legende. Over hans minne finnes overtoner av vemodig poesi.