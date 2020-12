Anders Frivold

Nekrolog

Anders Frivold døde 1. desember, 84 år gammel.

Han var formann for Norsk Lektorlag i en brytningstid på 1980-tallet, og han sa gjerne med et smil: «Jeg var den siste formann i Norsk Lektorlag og den første leder i NUFO.» Det stemte. På landsmøtet i 1983 ble det vedtatt å endre organisasjonens navn til Norsk Undervisningsforbund (NUFO), og «formann» til «leder». Gjennom fusjoner ble NUFO senere en del av Utdanningsforbundet.

Anders vokste opp i Sandefjord. Ved Universitetet i Oslo tok han hovedfag i limnologi. Avhandlingen, som handlet om Hersjøen i Ullensaker, fikk ny aktualitet i forbindelse med utbyggingen av Gardermoen.

Anders ble lektor ved Ski gymnas og medlem av, og etter hvert tillitsvalgt i, Norsk Lektorlag. Der var han til sist formann/leder i to perioder fra 1980 til 1986. Han sto sentralt i arbeidet med NOU 1977:4 «Leseplikt for undervisningspersonalet i skolen». Mange av prinsippene i den innstillingen følges fortsatt. Under tariffoppgjøret i 1986 var han forhandlingsleder for statssektoren i daværende hovedorganisasjon AF.

Etter tiden i NUFO vendte Anders tilbake til skolen, men ble raskt headhuntet av Glassbransjens Arbeidsgiverforening. Der arbeidet han frem til pensjonsalder.

Anders var svært glad i musikk. Opera- og konsertbesøkene var utallige, og i mange år spilte han waldhorn i Universitetets Symfoniorkester.

For ti år siden fikk han kreft. Lenge levde han et tilnærmet normalt liv, ikke minst takket være sin kjære Mette, som var hans ektefelle gjennom 58 år. Men til slutt måtte han gi tapt, og om morgenen tirsdag 1. desember sovnet han inn.

Mange vil savne Anders. Men det er Mette, barna Nina, Atle, Hedda og barnebarn som har opplevd det største tapet, og tankene går til dem.