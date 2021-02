Han måtte tåle mer enn de fleste, men bar det på en måte som var en høvding verdig

Åsmund hadde en stoisk ro.

Vi er stolt av å ha fått lov til å være din venn, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat

Nekrolog

Nå nettopp

Av Leif Theodorsen og Tormod Seljevoll

Åsmund Nordgård (født 1935, død 21. januar i år) kommer fra en familie på Berg i Tromsø. Hans far var ordfører i Tromsøysund kommune, og to av hans brødre Kåre og Arne var ordfører i Tromsø i hver sine perioder. Åsmund hadde tatt til seg et sosialt engasjement før han startet på sin karriere. Den skulle bli mangfoldig, men også preget av harde påkjenninger.