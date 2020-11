Nekrolog: Halldis Flesland

Av Tove Kjeverud Fossan

Nekrolog

Halldis Flesland døde på Mariehaven bo- og behandlingssenter 26. oktober, 88 år gammel. Halldis var en inspirerende og energirik kvinne med stort engasjement.

Hun var født 15. desember 1931 og vokste opp på Birkeland gård i Fana. Hun tok framhaldsskole og husmorskole. Da hun var 21, giftet hun seg med Svein Flesland og fikk døtrene Sissel, Bodil og Ingvild, som hun var svært stolt av. De bosatte seg på Stabekk, i en stor eplehage som hun elsket.

Hun jobbet en stund for Banan-Matthiessen mens hun fortsatte sin utdannelse med gymnasium, forberedende og markedsføring på BI. Samtidig oppdro hun tre barn og reiste Norge og jorden rundt med sin mann og hele bakerbransjen.

Hun startet sin karriere på Bærum sykehus som sekretær for byggekomiteen for det nye sykehuset på 1980-tallet. Jeg ble kjent med henne da hun hadde ansvar for sykehusets personalboliger og barnehager. Hun var organisator for hele prosessen da ny barnehage skulle bygges. Her kom hennes kunnskaper, energi og organisasjonstalent virkelig til sin rett.

Hun hadde ansvaret for vaktmestertjenesten og vedlikehold av de mange tjenesteboligene sykehuset hadde på denne tiden. Da hun gikk av med pensjon, skrev hun historien om bolig- og barnehagedriften. Hun var aktiv innen fagbevegelsen (YS), organiserte personalfester og var en sann gledesspreder.

På fritiden sang hun i tre forskjellige kor og var primus motor for to av dem. Hun dro verden rundt med Verdenskoret og fikk oppleve å synge på Verona stadion med Pavarotti som solist. Halldis var også glad i å male.

Hun var alltid blid og gjestfri. Hun elsket å lage fest for alle rundt seg. Det er mange som kan se tilbake på trivelige rakfisklag.

Jeg vil huske alle gode opplevelser i jobbsammenheng, privat og som korvenn i Sandvika blandede kor. Varme tanker går til hennes nærmeste.