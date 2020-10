Nekrolog: Per Myrvold

Av Olav S. Nedenes

Vi vokste opp i nabohus i samme gate i et område av Oslo hvor barna tidlig fikk et unikt samhold. Ikke minst i krigsårene ble sterke vennskapsbånd knyttet. Og disse båndene ble bevart og styrket videre gjennom alle faser av livet.

Hver dag etter at Per kom på pleiehjem, hadde vi en fin kameratprat på telefon. Søndag ved totiden spurte jeg som vanlig: «Hvordan har du det i dag da, Per?» «Jo takk, bare bra.» Han var som vanlig i godt humør og full av positive tanker og takknemlighet for pleien og omsorgen på Oppsalhjemmet.

Per hadde i mange år vært lenket til rullestol, men hjernen var det ikke noe i veien med. Som alltid var samtalen vår om samfunnsaktuelle spørsmål, familie og felles venner og minner helt fra tiden før 2. verdenskrig og frem til de siste ukenes økning av koronasmitten i Oslo.

Få timer etter denne samtalen døde den siste av mine barndomsvenner på grunn av plutselig blødning. Han ble 89 år gammel. Det er med stor takknemlighet jeg tenker tilbake på mye latter og moro i godt vennelag gjennom over 80 år. Jeg minnes hans lune humor og hjelpende hånd. Per stilte alltid opp hvis noen av oss trengte hjelp, for eksempel med rørleggerarbeid i hus og hytter.

Tankene går nå til Pers lille familie: sønn og datter og to barnebarn, som han var levende opptatt av i alle våre samtaler.