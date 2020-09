Nekrologer: Gunnar Moum

Nekrolog

17 minutter siden

Av Børre Eduard Werner

Så har enda en av stjernene fra norsk reklames gullalder sluknet. 27. august døde min gode venn Gunnar Moum. Han hadde nettopp fylt 77 år.

Gunnar kom fra et kunstnerhjem. Hans far var en av landets beste reklametegnere og mannen bak mange kjente plakater fra 50-tallet. Moren var en dyktig malerinne. Gunnar var noe så sjeldent som en annengenerasjons reklamearbeider.

Gunnar vokste opp på Grorud og ble boende der hele livet. Etter artium begynte han på Statens Kunst- og Håndverksskole, hvor han ble håndplukket til Bates reklamebyrå. I løpet de 40 årene han var ansatt, vant han mye heder og ære til byrået.

Allerede i 1976 fikk han Clio-statuetten for en film for Evergood. På 80- og 90-tallet vant han fem løver i Cannes, mange nasjonale og internasjonale filmpriser og utallige norske og utenlandske utmerkelser for annonser, plakater og kampanjer. I over 30 år jobbet vi sammen som team for Evergood kaffe. Fra å være et lite kaffemerke vokste det til å bli Norges største, og dessuten kanskje det merket i verden som har vunnet flest reklamepriser.

Gunnar var en stilsikker estetiker. Han var både god til å tegne og god på foto- og filmregi. Hans kvalitetssans og kresne smak brakte ham sammen med mange av tidens beste fotografer og filmskapere. Hvem andre i Norge kan skryte å ha jobbet med den verdenskjente fotografen Michael Joseph? Eller med skuespillere som Gordon Jackson, Terence Alexander, Ian Ogilvy og Susan Hampshire?

I reklamebransjen ble han sett på som en gentleman. En gentleman mange var glade i. Gunnar var et sjeldent behagelig og skapende menneske som det har vært en glede å få jobbe sammen med.

Av Per Ravn Omdal, Kolbjørn Varmann og Per Bull Schou

Gunnar Moum bodde på Flaen og Grorud stort sett hele livet. Hans kunstnerisk anlagte foreldre inspirerte tidlig, noe som skulle prege hans utdannelse og yrkesvalg.

Gunnar var en aktiv deltaker i Groruds rike og varierte samfunnsliv. Han var en dedikert trommeslager i Grorud skoles guttemusikkorps og senere i Bull Schous Jazzkvintett. Fotball var den andre store lidenskapen, først på aldersbestemte lag i SF Grei og senere i Grorud Idrettslag. Han huskes som en særdeles hurtig og iherdig høyreback på GILs A-lag gjennom mange år. Gunnar forble et aktivt medlem av det såkalte fotballfitnessmiljøet sammen med veteranene hver uke.

Setteriet i Aftenposten var den første arbeidsplassen hans. Det ga uvurderlig grafisk grunnopplæring, hvoretter utdannelsen fortsatte på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, på det som den gang hette Bok- og reklamelinjen. Ferdig utdannet ble han i 1970 ansatt som AD – assistent i Bates reklamebyrå. Han steg hurtig i gradene og ble etter hvert en av reklamebransjens fremste utøvere. Han var ansatt i Bates helt til han gikk av med pensjon i 2010.

Kollegene husker Gunnar som en sta og krevende perfeksjonist, alltid søkende etter enda bedre løsninger for byråets kunder. Samtidig var han en konstruktiv og lojal kollega og som huskes som forbilde og inspirator for yngre medarbeidere. Gunnar var vitebegjærlig og samfunnsopptatt, både i jobbsammenheng og privat. Han var en god og inspirerende samtalepartner. Mange bruker hedersordet gentleman i beskrivelsen av hans adferd.

Gunnar sovnet stille inn 27. august med sin trofaste Mille på sengekanten. Vi vil savne en god og lojal venn gjennom 65 år. Han vil bli savnet i mange miljøer og som en sentral profil på Grorud. Takk for følget.