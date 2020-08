Nekrolog: Dag Sørskaar

Dag døde 8. august, 82 år gammel. Han arbeidet ved en rekke barnemedisinske avdelinger over hele landet. De siste årene før pensjonsalder var han overlege i barnerevmatologi på Rikshospitalet.

Da vi møttes på legestudiet i Oslo i 1960, var Dag allerede verdensvant. Han hadde vært ett år i St Moritz, trukket dit av medisin – og nok også av vintersporten; Dag var en allsidig idrettsentusiast. Det mest konkrete referatet han ga fra livet i Sveits, var et løypeskilt: «Nur für sehr geübte Skiläufer». I undervisningen var det nok dårligere gli.

Vi ante nok et visst misantropisk trekk i hans sinn. En gang i studentmessen sa han at det manglet en paragraf i FNs menneskerettighetserklæringer, nemlig «retten til å mislike hvem man vil». Denne rettigheten benyttet Dag seg av, men heldigvis oftere av retten til å muntre opp sine omgivelser.

Dag hadde «hug til bokji», men syntes de medisinske bøkene kunne bli vel tykke. Hos Norli bemerket han, da bokhandleren viste frem en fyldig bok, at han ikke var ute etter «bibliofilutgaven». Dag hadde et lidenskapelig forhold til aviser, nesten en tvangsmessig kjærlighet, som krevde at alle de avisene som ble brakt inn i huset, skulle leses. Vi husker høye stabler med uleste aviser. Fordelen ved lagringen var at avisene – lik årgangsvin – ble foredlet, slik at de i neste omgang inspirerte oss til fornøyelige diskusjoner.

Vivi og jeg har satt stor pris på det lange og gode vennskapet med Dag og Kari. Våre adspredelser har vært fine – ikke altfor ærgjerrige dagsturer, ofte med et historisk eller kunstnerisk mål. Dags sykdom medførte dessverre at vi de siste årene mistet kontakten. Denne sorgen skal ikke skygge for gleden. Nå skal vi pleie de hyggelige minnene. Det er de som skal hjelpe oss å mestre sorgen.

Våre tanker går til Kari, Erlend, Rannveig og Frode.