Nekrolog: Kåre Haugen

Rektor Kåre Haugen gikk bort lørdag 11. juli, 89 år gammel. Etter å ha arbeidet som undervisningsinspektør noen år ble han i 1981 ansatt som rektor ved Lillestrøm videregående skole, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1995.

Skolen var kjent for sitt gode miljø, både blant personale og elever. Kåre Haugen gjorde en uvurderlig innsats for å gjøre skolen til en trivelig arbeidsplass med godt læringsmiljø for elevene. Samtidig hadde han en stor del av æren for at skolen opprettholdt sitt renommé som svært ettertraktet blant ungdom på Romerike.