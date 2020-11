Nekrolog: Arvid Wam

Av Erik Hansen, Norges Bandyforbund

Nekrolog

Nå nettopp

I disse dager markerer Norges Bandyforbund sine første 100 år. I denne perioden har det vært 24 formenn/presidenter. Drammenseren Arvid Wam var den 17. i rekken fra 1975 til 1980. 9. oktober gikk han bort, i en alder av 92 år.

Siviløkonomen hadde over 30 års tjeneste i IBM. Han representerte Ski- og Ballklubben Drafn i Bandyforbundet. I tillegg til å være formann ledet han lov- og appellkomiteen. På slutten av 70-tallet ledet han finanskomiteen. I sin formannsperiode ble Arvid Wam i tillegg valgt som visepresident i det internasjonale bandyforbundet.

Han loset norsk bandy utmerket gjennom VM for herrer på hjemmebane i 1977. Han var derfor rett mann på rett plass som organisasjonssjef for nok et VM i Norge åtte år senere. Hans siste formelle oppdrag i forbundet var under gjennomføringen av et meget vellykket VM i Vikingskipet på Hamar i 1993.

For sin mangeårige og dyktige innsats ble han hedret med forbundets gullmerke.

Norges Bandyforbund lyser fred over hans minne!