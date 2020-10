Nekrolog: Ellen Sundgaard

Av Patrick Stark og Terje Bjøro, Oslo katedralskole

Tidligere undervisningsinspektør ved Oslo katedralskole Ellen Hafnor Sundgaard døde 6. oktober, vel 95 år gammel.

Som inspektør, den første kvinnen i ledelsen i en alltid mannsstyrt og relativt konservativ skole, markerte hun seg med sin tydelighet og myndighet. Det var aldri noen tvil om hva Ellen mente, det være seg utforming av skolen rent fysisk, fagvalg eller pedagogiske reformer. Ellen var der, tok ordet og beholdt det, men med et smil.

Ellen kom fra en kjent familie på Røyse. Hun begynte på Hundstad skole i 1931 og tok gymnaset på Hønefoss. Oppveksten og skolegangen i turbulente år ga henne stor interesse for elever og unges oppvekst. Hun var i flere år vikar ved forskjellige skoler i Hole før hun efter hvert flyttet til Oslo. Hun tok håndarbeidslærereksamen, utdannelse i tegning, form og farge og kunsthistorie samt pedagogikk grunnfag. Efter flere år i grunnskolen ble hun adjunkt ved Oslo katedralskole i 1971. Fem år senere ble hun inspektør 2, en stilling hun innehadde frem til pensjonsalder i 1994.

Ellen var genuint interessert i elevene og skapte et miljø for dem. Man må kunne si at formingsavdelingen ble en oase. Elever kunne boltre seg kreativt mellom økter med tunge realfag. Ellen var estetiker. Hun krevde mye av elevene, men var lyttende, hjelpsom, raus og snill, samtidig som hun aldri var redd for å ta dem i skole. Hun var opptatt av personalpolitikk og tok seg av kolleger som trengte noe ekstra eller hadde utfordringer. Hun arrangerte turer for personalet og var på mange måter Kattas mor.

Ellen oppnådde høy alder. Hun bodde sentralt på Bislett, syklet, var aktiv i foreningsliv og hadde selvsagt tett kontakt med hjemtraktene på Ringerike. Datteren Nina og barnebarna sto henne svært nær. Våre varmeste tanker går til dem.