Nekrolog: Morten Hojem Ervik

Av Kristin Kvigne, Tone Vangen, Håkon Skulstad og Benedicte Bjørnland, på vegne av Politiets nasjonale ledergruppe

Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Med stor sorg mottok vi budskapet om at vår gode kollega Morten Hojem Ervik døde 15. oktober, bare 54 år gammel.

Morten startet i politi- og påtalemyndigheten i 2002 etter å ha jobbet noen år i det private næringsliv. Han hadde tatt juridisk embetseksamen ved siden av full jobb og hadde lyst til å praktisere jus «der det skjedde». Det ble raskt klart at Morten virkelig var kommet hjem. Hans smittende humør, store engasjement og arbeidskapasitet gjorde ham raskt bemerket.

Morten startet sin politikarriere i Bodø, før han noen år senere begynte i Oslo politidistrikt. Han var blant annet politiadvokat i Skrik-saken, noe han så tilbake på med stolthet da maleriet ble gjenfunnet og sikret. Morten jobbet i flere perioder som statsadvokat. Hans engasjement for ofrene for kriminalitet var stort, og især for barn og andre sårbare som var utsatt for vold og overgrep.

Han var seksjonssjef i Politidirektoratet før han i 2014 ble assisterende sjef og senere sjef for Politiets utlendingsenhet. Dette er en krevende stilling som Morten fylte med stor autoritet og varme. Han var en engasjert og synlig samfunnsdebattant, som også alltid var åpen for andres syn. Han hadde en forbilledlig evne og vilje til å se tingene fra flere perspektiv, og hans klokskap og råd vil bli savnet.

I 2018 ble Morten syk, og årene etter ble en berg- og dalbane mellom fortvilelse og håp. Morten mistet aldri motet, han var den som trøstet når vi synes det var vanskelig å håndtere hans sykdom. Han delte, både med alvor og humor, og ble møtt med mye omsorg fra hele politietaten for sin åpenhet.

Viktigst av alt for Morten var familien. Hans stolthet og kjærlighet overfor barna, Henrik og Julie, og ektemannen Morten, var uendelig.

Morten fikk ikke leve til han ble en gammel mann, men han har definitivt satt spor som vil leve lenge.