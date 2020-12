Tor Ystgaard

Nekrolog

Nå nettopp

Vår gode venn Tor døde fredelig 13. desember, 80 år gammel, etter lang tid med sykdommer. Vi pleide å si at han hadde minst ni liv.

Vårt vennskap med Tor startet på Tåsen skole, og deretter gymnaset på Berg. Han var den raskeste og sprekeste av oss alle, aktiv i Tjalve og med skolerekord på 800-meter.

Godgutten Tor var kjent for sitt smittende humør og latter. Etter en fin russetid stiftet vi gutteklubben Kagga, som har holdt sammen senere. Tor tok militærtjeneste i feltartilleriet, så studier til skipsingeniør i Newcastle. Deretter ble det en livslang tjeneste i Det Norske Veritas. Han ble godt kjent med skipsverft over hele verden.

Sin lengste utenlandstjeneste hadde han i Polen, og det var der han traff sin Anne-Lise. Etter hvert kom barna Inger-Ann og Tor Christian. Tor var en sann familiemann, svært stolt av barn og fire barnebarn, og han gledet seg ved alle møter.

Han var sine venners venn med stor selskapelighet, både hjemme og på hytta Toranli i Valdres. Rakfisklaget hver januar var sagnomsust, selv om vi de første årene ertet ham litt med lukten som møtte oss nede i bakken. Som pensjonist ble det mye golf og bridge, inntil sykdommer begrenset deltagelsen. Han aksepterte sin situasjon med stor ro og tålmodighet.

Med over 70 års vennskap blir det tomt etter Tor i gutteklubben, og vi vil savne ham dypt. Våre tanker går til hans kjære Anne-Lise, barna og resten av familien.