Vår avholdte kollega Gry Eliesen døde 25. april, bare 55 år gammel. Gry var høybråtenjenta som aldri glemte hvor hun kom fra, og som ble en stor forkjemper for Groruddalens mange kulturminner og store kulturhistoriske verdier. Hun arbeidet systematisk for å bevare kulturminner knyttet til ulike grupper av befolkningen.

For småkårsfolks, arbeiderens og vanlige menneskers historie hadde hun et særlig hjerte, og for dem gjorde Gry en uvurderlig innsats. Hun minnet oss stadig på at Oslo øst med sitt særpreg fortjente å bli anerkjent, enten det var drabantbyer eller industribebyggelse. Dette tar vi med oss videre.