Nekrolog: Svein Inge Øen

E var på telefon med han dagen før han vart lagt i respirator. Han harka og hosta og hadde hatt 40,3 i feber. Det var koronavirus.

Etter kvart la me på. Han for av garde i all hast til Ringerike sjukehus utan å få tatt farvel med sine aller kjæraste.

Det er hjarteskjerande.

Svein Inge døydde fredag 3. april, 67 år gamal.

Svein Inge var eit midtpunkt same kor han var. Ein leiken og blid type, full av liv og påfunn. Smil og latter sat alltid laust.

I yngre dagar var det ukulela som gjekk varm. Seinare var det folkedans og hardingfela som opptok han mykje. Han dansa springar med to følgjer og sang visu til toraderspel av Thore. Han kunne te og med ta ein Elvis-låt på hardingfela.

For ein type.

På Holsdagen var han aktivt med. Han spelte blant anna Torkjell Juven som flaug med nevervengjer frå låvetaket og havna i møkjakoken.

Øen Turistsenter er i dag ein solid og god bedrift. Saman med Gunn har han bygd den opp skritt for skritt og det var stadig nye planar. Under Skarverennet var det fullt med gjester på Øen turistsenter. Gunn og Svein Inge jobba døgnet rundt denne helga. Men då klokka va ni på morgonen, for han te stasjonen og tok toget te Finse. Han har gått alle Skarverenn frå starten i 1974.

Svein Inge var alltid klar for ein treningstur. Det kunne væra offroad forbi Hol stasjon te Ål og opp att gjennom Leveld over Holsåsen. Torsrunden forbi Ruperanden var ein fin skitur. Sommarstid sprang me gjedne te Prestholt og ned Eimoelva te fjorden og heim.

Me er ein stor venegjeng som har halde saman i mange år. Svein Inge var eit samlingspunkt for uss alle. Han gav alltid alt av seg sjølv og fryda seg over å væra midtpunkt.

Minnun er no det viktigaste me har.

Mine tankar går til Gunn, Stig, Tine og Ole Anders med familiar.

Takk, Svein Inge.