Nekrolog: Else Wiik Kollerud Furre

Else Wiik Kollerud Furre, født Saxegaard, døde 5. august, en uke før hun skulle fylt 97 år. Else var ungdommelig, aktiv og engasjert hele sitt lange liv. Hun ble enke tre ganger, men hun reiste seg etter motgang. Else var født på Hemnes og tok Riis husmorskole, Otto Treiders handelsskole og utdannet seg til spebarnssykepleier på Kvinneklinikken i Oslo, hvor hun også opplevde frigjøringen i 1945.

Etter sin første mann Alf Wiiks raske død i 1951, overtok hun ansvaret for deres nybygde Wiiks bilverksted på Hemnes, bensinstasjon og radioforretning. Else var samfunnsengasjert, uredd og frittalende. Hun var første kvinnelige representant i Søndre Høland herredsstyre. Hun var formann for Høyrekvinnene i kommunen og ble valgt som vararepresentant på Stortinget for Akershus Høyre i periode 1958–1961. Hun var dessuten meddommer i lagmannsretten i mange år.

I 1953 giftet hun seg med Trygve Kollerud og ble gårdbrukerkone. Yrkeslivet fortsatte med jobb både på jordstyrekontoret, som legesekretær på legekontoret og som demonstrasjonsdame for Stabburet.

Hun var også aktiv i alle pensjonistårene. Førerkortet ble fornyet senest denne våren. Else og tredje ektemann Erik Furre kjørte ofte til hans hjemsted i Namdalen. Erik døde da Else var 87 år. Etter at hun passerte 90, fikk hun en ny venn på Hønefoss, Sverre Egil Gudim, og de fikk flere gode år sammen som beriket alderdommen for begge to.

Else etterlater seg to barn, fire barnebarn og fire oldebarn. Hun gikk mye, og en rak holdning og en lett gange var hennes varemerke. For oss naboer, og meg som arvtager av driften på bensinstasjonen på Hemnes, blir det et stort savn å ikke se hennes raske gange gjennom sentrum, det blide smilet og den gode kommentaren.

Et langt og innholdsrikt liv har tatt slutt. Jeg lyser fred over Else Kollerud Furres gode minne.