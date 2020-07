Nekrolog: Hellik Teigen

Min gode venn Hellik døde 10. mars på ferie i Sør-Afrika, kun to måneder før sin 80-årsdag. Covid-19-utbruddet skulle føre til at det tok hele tre måneder før Helliks urne kunne føres hjem til Norge.

Vi ble kjent under krigsårene og holdt kontakten resten av livet. I 1986 overtok Hellik og broren Geir bedriften som deres farfar Hellik sr. hadde startet i 1901. Det ble starten på et industrieventyr. Med sitt forretningstalent og pågangsmot, en gjennomføringskraft av de sjeldne og sin naturlige omgangsform og sosiale intelligens bygget han opp bedriften Hellik Teigen AS til en milliardindustri innen resirkulering av skrapjern og metaller, til tross for at han manglet formell utdannelse.