Nekrolog: Joan Harris

Av Monique Skavlan Sunderland

Joan Harris sovnet rolig inn 28. august.

Her i Norge huskes hun best fra sin tid som ballettsjef ved Den Norske Opera og som leder av den nyopprettede Ballettskolen samme sted. Hun ledet Ballettskolen fra 1965 til 1987. I sin sjefstid klarte hun å opprette et fast corps de ballet og skaffet mange gode koreografer, som Birgit Cullberg og Antony Tudor.

Allerede som 14-åring startet Joan sin karriere som danser – først i de populære pantomimeforestillingene, senere i kompanier som Sadler’s Wells Theatre Ballet og St. James’ Ballet Company. I sistnevnte jobbet hun med koreografen Alan Carter som hun senere ble gift med. Sammen ble de hentet til München og Bayerische Staatsoper. Fra 1954 til 1961 var Joan engasjert som danser og ballettmester, det siste året også som ballettsjef.

Under krigen danset hun i International Ballet som turnerte med forestillinger i hele Storbritannia. Joan jobbet også i film, blant annet i The Red Shoes med Moira Shearer og med Gene Kelly i Invitation to The Dance.

Hun har mottatt flere æresbevisninger, og i 1988 ble hun utnevnt til ridder av 1. første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

Etter ni års undervisning ved Statens Balletthøgskole reiste hun i 1988 tilbake til England med sin mann Arne Neergaard og bosatte seg i Dorset. De senere årene tilbrakte hun på Avon Lee Lodge. I 2017 kom boken Joan Harris – the life of a dancer.

26. mars 2020 feiret hun sin 100-årsdag med gratulasjonsbrev både fra dronning Elizabeth II og kong Harald V.

Mine tanker går til familien, spesielt til Anne, hennes niese.

Av Ingrid Lorentzen og Knut Breder

Det var med sorg vi mottok beskjed om at Joan Harris Neergaard, en av de virkelige betydelige pionerer innen norsk ballett, gikk bort fredag 28. august, vel 100 år gammel.

Joan var ballettsjef for Operaballetten (nå Nasjonalballetten) og grunnlegger og sjef for Operaens ballettskole. Da hun fylte 100 år sist vår, kunne hun se tilbake på et langt og svært innholdsrikt liv med dans – som utøver, skaper, pedagog og administrator. Mangfoldet i dette danselivet kan ikke beskrives kort.

Da Joan på oppfordring kom til Norge for å overta stillingen som leder for Operaballetten, var det med en omfattende internasjonal karriere innen kabaret, musikaler, film og ballettensembler bak seg. Kombinert med hennes ordenssans og utrolige energi var dette akkurat hva norsk ballett trengte da. Hun var utvilsomt også rette person til å starte opp husets egen ballettskole, det som i dag er Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Det var verken mye plass eller midler i starten, men kompetanse og entusiasme manglet aldri hos Joan, og skolen utviklet seg kontinuerlig under henne. Hun og hennes team utdannet dansere til både Operaballetten og frilansmarkedet, og ikke minst ballettpedagoger som siden spredde ballett ut over landet. For hennes enorme innsats for norsk ballett mottok Joan blant annet Den Norske Operas venners ærespris og Danseinformasjonens ærespris, og i 1988 ble hun utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteorden.

Norsk ballett og særlig norsk ballettutdanning hadde ikke vært der vi er i dag om det ikke var for damen med den korrekte britiske stilen, den utrettelige energien, den kvikke replikken og det raske fotarbeidet.