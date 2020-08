Nekrolog: Arne F. Nordøy

Av Helge Stalsberg, Knut Rasmussen, Rolf Seljelid, Jarle Aarbakke, Knut E. Schrøder og Jan Martin Maltau

Nekrolog

Nå nettopp

Professor Arne Nordøy døde 24. juli, 87 år gammel. En pionér ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge er gått bort. Han var en stor patriot for byen og landsdelen. I 1993 ble han valgt til Årets tromsøværing.

Arne hadde medisinsk embetseksamen fra Bergen og tok doktorgrad ved Rikshospitalet på faktorer som påvirker blodproppdannelse. I 1968 koblet Arne Peter Hjort og Kirke- og undervisningsdepartementet, slik at Hjort tok på seg jobben med å planlegge et nytt universitet i Tromsø. Men det var Arne og noen få andre som gjennomførte planene. Hans mest betydelige rolle var som inspirator og rekrutterer. Han ble den første dekanus ved det medisinske fakultet. Han fortsatte som professor og overlege til han gikk av med pensjon.

Arne maktet mot store odds å finansiere den første Tromsø-undersøkelsen, som senere er blitt avgjørende for den vitenskapelige utviklingen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han fortsatte livet ut sin forskning på fettstoffer og blodpropp, hadde en rekke internasjonale forskningskontakter og publiserte rundt 140 vitenskapelige artikler. Hans forskningsarv blir videreført av TREC-senteret ved UiT. Han var ridder av St. Olavs Orden.

Han var en avholdt lege og en karismatisk underviser. Hans engasjement for Tromsøs gamle slo ut i forslaget om å etablere et senter for eldre på den gamle kvinneklinikken, St. Elisabeth. Dessverre klarte han ikke å mobilisere nok støtte. Bak alt dette lå en smittende entusiasme. Han var en god og nær venn gjennom alle år. Han var sosial og gjestfri helt inn i den siste fase av livet, da en stor svulst ikke lot seg stoppe.

Arne spurte Peter Hjort hvorfor han hadde satset alt på Tromsø. Hjorts svar var ett ord: rettferdighet. Dette svar kunne like gjerne vært Arnes eget.

Vi er takknemlige for å ha vært Arnes venner.